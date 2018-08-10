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Популярная японская музыкальная группа снимает клип во Владивостоке
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Популярная японская музыкальная группа снимает клип во Владивостоке
АиФ-Владивосток
1 час назад
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АиФ-Владивосток
«, — обратился с артисткам музыкальной группы „NGT48“
Виталий Веркеенко
.
Владивосток является особым местом для развития русско-японских отношений. Планируется, что город станет самым успешным примером международного сотрудничества.
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