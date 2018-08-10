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Популярная японская музыкальная группа снимает клип во Владивостоке
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Популярная японская музыкальная группа снимает клип во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
«, — обратился с артисткам музыкальной группы „NGT48“ Виталий Веркеенко.
Владивосток является особым местом для развития русско-японских отношений. Планируется, что город станет самым успешным примером международного сотрудничества.
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