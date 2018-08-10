В Оренбуржье пройдет фестиваль бардовской песни

18 августа в селе Зубаревка состоится фестиваль бардовской песни «По струнам души».

Поклонников этого жанра ждет интересная музыкальная и творческая программа.

Начнется фестиваль с прослушивания авторов и исполнителей. Качество и мастерство исполнения будет оцениваться компетентным жюри. На площадке около главной сцены будут работать творческие лаборатории. Перед участниками и гостями фестиваля выступят такие известные люди, как Павел Рыков Сергей Шмелев и Виктор Калачов — бессменный организатор Оренбургского областного фестиваля гитарной песни в Кувандыке, руководитель ансамбля «Три толстяка», — сообщает пресс-служба администрации Оренбургского района.

Сразу после их выступления начнет работать свободный микрофон. Так что если у вас всегда было желание спеть авторскую или чью-то бардовскую песню, но не было возможности, не упустите свой шанс.

Завершится фестивальный день традиционными песнями у костра.

Начало фестиваля в 18.00.

18.00 — 20.00 — творческие площадки, батут и другие развлечения.

20.00 — свободный микрофон для участников и гостей праздника.

21.00 — награждение победителей.