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В Оренбуржье пройдет фестиваль бардовской песни
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В Оренбуржье пройдет фестиваль бардовской песни 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
18 августа в селе Зубаревка состоится фестиваль бардовской песни «По струнам души».
Поклонников этого жанра ждет интересная музыкальная и творческая программа.
Начнется фестиваль с прослушивания авторов и исполнителей. Качество и мастерство исполнения будет оцениваться компетентным жюри. На площадке около главной сцены будут работать творческие лаборатории. Перед участниками и гостями фестиваля выступят такие известные люди, как Павел Рыков, Сергей Шмелев и Виктор Калачов — бессменный организатор Оренбургского областного фестиваля гитарной песни в Кувандыке, руководитель ансамбля «Три толстяка», — сообщает пресс-служба администрации Оренбургского района.
Сразу после их выступления начнет работать свободный микрофон. Так что если у вас всегда было желание спеть авторскую или чью-то бардовскую песню, но не было возможности, не упустите свой шанс.
Завершится фестивальный день традиционными песнями у костра.
Начало фестиваля в 18.00.
18.00 — 20.00 — творческие площадки, батут и другие развлечения.
20.00 — свободный микрофон для участников и гостей праздника.
21.00 — награждение победителей.
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