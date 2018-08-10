Юрий Шевчук: «Мне нравится наши новые панки — „Порнофильмы“. Еще изучаю Монеточку и Гречку»

Юрий Шевчук дал небольшое интервью, после фестиваля «Рок за бобров»

Совсем недавно, 4 августа в Беларуси прошел грандиозный фестиваль «Рок за бобров». Возглавила концерт культовая группа ДДТ во главе со своим бессменным лидером Юрием Шевчуком.

В своем интервью радио Sputnik , знаменитый музыкант поделился своим мнением о запретах и об изменениях в мире:

— Ляписа Трубецкого тоже когда то запрещали, и нас запрещали, да всех кто тут играл когда то даже на порог не пускали никуда, но играли и играем, и будем играть. Времена видимо другие, то ли мы беззубые стали, и власть нас не боится, то ли наоборот, поняла что то, — считает Шевчук.

Также именитый рокер отметил что для них, как группы и музыкантов, очень важно творить и развиваться, писать музыку и самим ее исполнять. На фестивале ДДТ исполнили несколько песен из нового альбома «Галя ходи».

Легендарная группа исполнила на фестивале несколько песен из нового альбома

— Мы вот на фестивале 5-6 новых песен сыграли всего, сперва репетировали в Питере, потом сыграли, потому что новое ведь надо научиться играть, это же не запись готовая, нужно отбросить все лишнее и сыграть чисто, чтоб лишнее отвалилось и прозвучало главное, — размыляет легендарный рокер.

Юрий Шевчук также рассказал о новой музыке, о том как ее много и как мало среди нее хорошей. Во время самого фестиваля, он сказал молодым исполнителям что готов помочь начинающим музыкантам, если их творчество его зацепит. Свой жест он объяснил достаточно просто.

— Мало новой музыки сейчас. Мало того что меня поразило бы или потрясло. Музыки новой много, а хорошей среди нее мало. Пусть присылают свое творчество, если понравится, мы можем помочь, ну точнее я могу, есть у меня лично такая потребность, — поделился музыкант. — Я постоянно, когда время есть, слушаю новое, изучаю. Сейчас вот знаменитую в России Монеточку изучаю, Гречку ту же самую. А еще у нас есть новые талантливые панки — «Порнофильмы». Клевые ребята, молодцы.

Шевчук в своем интервью, похвалил начинающую панк-группу «Порнофильмы» и сказал что изучает творчество Монеточки