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Популярные музыканты выступят на фестивале спорта в Сургуте
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Популярные музыканты выступят на фестивале спорта в Сургуте 

АиФ Югра 44 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Девять самых популярных в Сургуте музыкальных групп выступят бесплатно на фестивале спорта. 11 августа.
На площади Сургутского госуниверситета, жители и гости города смогут заняться спортом под ритмичную музыку.
Как сообщает ugra-news, на концерте «Живая музыка» выступят: «Школа рока», саксафонист Егор Тренин, рок-кавер группа «Uncle johnny», инструментальный коллектив «The Living Stones», дуэт Фариды и Виталия Бодунова с романтическими каверами под гитару. А также кавер-группа «Фаберже», Нижневартовские хард-рок блюзовые ребята «Bad Enough», певицы Алена Поль и Розалия Карим.
Отметим, что Розалия Карим представляла Сургут на кастинге проекта «Песни» на ТНТ. Во второй части выступления певица подготовила для слушателей сюрприз.
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