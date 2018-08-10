Популярные музыканты выступят на фестивале спорта в Сургуте

Девять самых популярных в Сургуте музыкальных групп выступят бесплатно на фестивале спорта. 11 августа.

На площади Сургутского госуниверситета, жители и гости города смогут заняться спортом под ритмичную музыку.

Как сообщает ugra-news, на концерте «Живая музыка» выступят: «Школа рока», саксафонист Егор Тренин, рок-кавер группа «Uncle johnny», инструментальный коллектив «The Living Stones», дуэт Фариды и Виталия Бодунова с романтическими каверами под гитару. А также кавер-группа «Фаберже», Нижневартовские хард-рок блюзовые ребята «Bad Enough», певицы Алена Поль и Розалия Карим.

Отметим, что Розалия Карим представляла Сургут на кастинге проекта «Песни» на ТНТ. Во второй части выступления певица подготовила для слушателей сюрприз.