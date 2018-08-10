Ещё
Симфонический оркестр Удмуртии выступит перед зрителями на фан-зоне в парке Кирова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Симфонический оркестр Удмуртии выступит перед зрителями на фан-зоне в парке Кирова 

ИА «Сусанин» 37 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Государственный симфонический оркестр Удмуртии выступит перед зрителями на фан-зоне в парке Кирова. Open-air «Музыка для всей семьи» пройдет 22 августа, сообщает пресс-служба Удмуртской Госфилармонии.
Мероприятие начнется в 19:00. В этот день для горожан прозвучат произведения знаменитых композиторов Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Геннадия Гладкова и других известных авторов.
Отметим, что известный своей любовью к экспериментам оркестр неоднократно давал концерты с рок-группами и ди-джеями, выступал на неординарных площадках — в торговых центрах, трамваях.
ИА «Сусанин»: последние новости
В сети появилось видео Майкла Джексона на хит 1982 года Четыре бойца Росгвардии погибли в горах Кабардино-Балкарии За неделю в Ижевске выдали 15 тысяч сертификатов допобразования
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участница телешоу засыпалась на элементарном вопросе45
Ленты, опозорившие российское кино30
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас13
Актеры, которые занимались сексом на съемках14
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Видео
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
04:31
Актеры, застрявшие в одной роли
ТВ
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
05:57
Ленты, опозорившие российское кино
Кино
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
04:31
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас
Кино
11:07
Кто выбрался из «Матрицы»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение