Симфонический оркестр Удмуртии выступит перед зрителями на фан-зоне в парке Кирова

Ижевск. Удмуртия. Государственный симфонический оркестр Удмуртии выступит перед зрителями на фан-зоне в парке Кирова. Open-air «Музыка для всей семьи» пройдет 22 августа, сообщает пресс-служба Удмуртской Госфилармонии.

Отметим, что известный своей любовью к экспериментам оркестр неоднократно давал концерты с рок-группами и ди-джеями, выступал на неординарных площадках — в торговых центрах, трамваях.