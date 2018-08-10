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Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
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Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом 

Рамблер 23 минуты назад
На Youtube-канале певца опубликовали видео на песню "Where No One Stands Alone", которую Лиса Мари Пресли исполняет вместе со своим отцом.
Оригинальную видеозапись, на которой Элвис исполняет балладу, сделали еще в далеком 1967 году, теперь же классическая композиция получила новое звучание. Для этого запись пришлось оцифровать, чуть изменить аранжировку музыкального произведения, добавить вокальные партии Лисы Марии к голосу знаменитого отца и кадры с ее участием. В результате монтажа получился ролик, на котором дочь и отец поют вместе.
Старая песня короля рок-н-ролла в новой обработке войдет в новый сборник госпел-хитов Пресли, презентация которого состоится уже сегодня, 10 августа.
В создании пластинки приняли участие многие музыканты, которым довелось поработать с легендой музыки при его жизни.
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