«СимфоРокПарк» в Омске: программа музыкального праздника

В конце августа в парке на Королева пройдет последний музыкальный open-air этого лета. 18 августа в Омске в парке на Королева пройдет второй «СимфоРокПарк», участниками которого вновь станут тысячи омичей. Гостей ожидает одиннадцатичасовой марафон музыки под открытым небом, причем в этот раз зрителям предложат не только послушать рок-исполнителей, но и поучаствовать в работе интерактивных площадок, а также фуд-корт, игры и аттракционы, подарки.

За несколько дней до 1 сентября организаторы не смогли обойти вниманием школьную тему: фестиваль откроют театрализованные и игровые музыкальные программы для детей. Во второй половине дня начнется основная концертная программа.

Так, откроет open-air в 12:30 «СимфоУтренник», приуроченный ко Дню знаний. Он продлится до 15:00. С 13:00 до 14:00 на основной сцене начнется театрализованный концерт-представление «Полный вперед» в исполнении Омского академического симфонического оркестра и молодежного театра «Третий круг». Сразу же после него на малой сцене начнется Игровая музыкальная программа от солистов Омской филармонии «Приключение Вовки Морковкина в тридевятом царстве».

В 15:00 радиоведущий Александр Щербинин представит программу LET'S ROCK, которая продлится до 20:00. Основные музыкальные мероприятия на главной сцене стартуют в 15:00. Их начнет духовой оркестр Омской филармонии под руководством дирижера Олега Романова . Коллектив отыграет для омичей программу «Вариации на тему Rock». В исполнении музыкантов прозвучат произведения Пола Маккартни , сочинения в рок-стилистике из кинофильмов «Рокки-3», «Огненные колесницы», «Охотники за привидениями» и другие композиции.

— После эстафету подхватят группы Paraplast, «Омичи», Pine Ridge и «Сливджем». Приглашенные музыканты создадут атмосферу настоящего рок-фестиваля с насыщенной программой, полной драйва и мощной энергетики, с качественным звучанием, — говорят организаторы.

Завершится программа «СимфоРокПарка» в 21:00 40-минтуным концертом известного омского блюз-рокового дуэта Groggy.

Добавим, что билеты на «СимфоРокПарк» можно будет приобрести с 11 августа в кассах филармонии и на входе в день мероприятия. Стоимость школьного билета составит 150 руб., взрослого — 300 руб. Для детей до 7 лет вход бесплатный.