На «Кожуховских посиделках» участники пели под фортепиано и гармошку

В музыкальной гостиной филиала «Косино-Ухтомский» ГБУ ТЦСО «Вешняки» прошла встреча, которую провела замечательный педагог, композитор Наталия Волкова . Она также является организатором и руководителем хора русской народной песни «Озерный край». Заседания клуба по интересам («Кожуховские посиделки») проходят в Центре на постоянной основе.

На посиделках участники могут обсудить интересующие их темы. А именно, просмотренные фильмы, спектакли или прочитанные книги. Кроме того, встречи часто сопровождаются песнями и танцами. Вот и в этот раз для присутствующих играл постоянный участник встреч баянист Михаил Смирнов , а они с удовольствием пели.

После этого, состоялась репетиция хора «Озерный край». Коллектив исполнил песни о столице, которые потом будут звучать на различных площадках в День города.