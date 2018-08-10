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На «Кожуховских посиделках» участники пели под фортепиано и гармошку
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На «Кожуховских посиделках» участники пели под фортепиано и гармошку 

Управа района Косино-Ухтомский 31 минуту назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В музыкальной гостиной филиала «Косино-Ухтомский» ГБУ ТЦСО «Вешняки» прошла встреча, которую провела замечательный педагог, композитор Наталия Волкова. Она также является организатором и руководителем хора русской народной песни «Озерный край». Заседания клуба по интересам («Кожуховские посиделки») проходят в Центре на постоянной основе.
На посиделках участники могут обсудить интересующие их темы. А именно, просмотренные фильмы, спектакли или прочитанные книги. Кроме того, встречи часто сопровождаются песнями и танцами. Вот и в этот раз для присутствующих играл постоянный участник встреч баянист Михаил Смирнов, а они с удовольствием пели.
После этого, состоялась репетиция хора «Озерный край». Коллектив исполнил песни о столице, которые потом будут звучать на различных площадках в День города.
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