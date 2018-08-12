Симфонический оркестр Удмуртии даст концерт в парке Кирова

22 августа в 19.00 в фан-зоне в парке Кирова в Ижевске будет проходить open-air Симфонического оркестра Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртской Государственной Филармонии

Известный своей любовью к экспериментам оркестр неоднократно давал концерты с рок-группами и ди-джеями, выступал на неординарных площадках в торговых центрах, трамваях, рассказали в пресс-службе. В программе: П. Чайковский, М. Глинка, А. Хачатурян, Г. Гладков и др. Главный дирижер Андрей Гордеев

Отметим, что выступление пройдет в рамках проекта Музыка летом, который появился в 2015 году. Вход свободный

СПРАВКА IZHLIFE

Популярный в Ижевске проект Музыка летом появился в 2015 году. С тех пор, при поддержке Удмуртской государственной филармонии, фестиваль развивается и каждое лето охватывает всё новые территории нашего города. В 2018 году проект вырос до небывалых размеров: в июне на Центральной площади Ижевска и в концертном зале филармонии прошли концерты с участием таких творческих коллективов как Академическая хоровая капелла Удмуртии, ансамбль песни и танца Италмас, эстрадный ансамбль Шулдыр ыт, оркестр народных инструментов Золотая мелодия, духовой оркестр Арсенал-бэнд, все лето в уютном шатре у филармонии транслируются лучшие программы из концертного зала Московской филармонии.

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