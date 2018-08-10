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Арбенина показала новый «Инстаграм»
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Арбенина показала новый «Инстаграм» 

Рамблер 1 час назад
«Ночные снайперы» представили обновленную версию клипа.
Премьера нового видео состоялась 8 августа этого года на официальном канале группы. Обновленная версия получилась достаточно нейтральной, музыканты определили ее жанр как street video.
Режиссером нового видео, в котором Арбенина просто идет по улицам Москвы, исполняя песню, стал Даниил Сальхов, а оператором выступил Станислав Ваганов.
Напомним, что первая версия клипа на композицию «Инстаграм» вышла в мае этого года. «Ночные снайперы» работали с режиссером Валерией Гай Германикой, которой удалось создать мини-фильм с весьма драматичным сюжетом, затрагивающим отношения отцов и детей.
Клип стал участником Пражского международного кинофестиваля в категории «Лучшее музыкальное видео».
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