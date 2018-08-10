Арбенина показала новый «Инстаграм»

«Ночные снайперы» представили обновленную версию клипа.

Премьера нового видео состоялась 8 августа этого года на официальном канале группы. Обновленная версия получилась достаточно нейтральной, музыканты определили ее жанр как street video.

Режиссером нового видео, в котором Арбенина просто идет по улицам Москвы, исполняя песню, стал Даниил Сальхов , а оператором выступил Станислав Ваганов.

Напомним, что первая версия клипа на композицию «Инстаграм» вышла в мае этого года. «Ночные снайперы» работали с режиссером Валерией Гай Германикой, которой удалось создать мини-фильм с весьма драматичным сюжетом, затрагивающим отношения отцов и детей.

Клип стал участником Пражского международного кинофестиваля в категории «Лучшее музыкальное видео».