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«АукцЫон» представит обновленный альбом «Это мама»
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«АукцЫон» представит обновленный альбом «Это мама» 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: @auktyon
Пластинка, выпущенная в 2002 году, получит вторую жизнь и новое звучание.
В течение полутора лет специалисты реставрировали записи фонограммы, записанного «вживую», с первого дубля альбома. Затем диск был оцифрован и заново сведен. Осталось доработать мелкие детали и переиздание увидит свет.
Новая версия альбома «Это мама» выйдет в формате двух CD-дисков и DVD. На одной из пластинок поклонники найдут обновленный оригинальный альбом, второй же включает в себя восемь композиций, которые ранее не были изданы. Бонус в виде DVD позволит фанатам увидеть сам процесс записи альбома.
В специальное издание также включает в себя 3D-магнит с изображением группы и буклет с фотографиями членов коллектива. Бонусом будет выпущен небольшой тираж футболок, которые поклонники группы смогут приобрести на презентации обновленного альбома.
Состоится мероприятие 16 августа в парке «Музеон».
Напомним, «Это Мама» — девятый студийный альбом группы «АукцЫон», записанный живьем в студии петербургского Дома Радио. Кроме песен группы в альбом вошли несколько композиций с сольных пластинок Леонида Федорова.
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