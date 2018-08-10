«АукцЫон» представит обновленный альбом «Это мама»

Пластинка, выпущенная в 2002 году, получит вторую жизнь и новое звучание.

В течение полутора лет специалисты реставрировали записи фонограммы, записанного «вживую», с первого дубля альбома. Затем диск был оцифрован и заново сведен. Осталось доработать мелкие детали и переиздание увидит свет.

Новая версия альбома «Это мама» выйдет в формате двух CD-дисков и DVD. На одной из пластинок поклонники найдут обновленный оригинальный альбом, второй же включает в себя восемь композиций, которые ранее не были изданы. Бонус в виде DVD позволит фанатам увидеть сам процесс записи альбома.

В специальное издание также включает в себя 3D-магнит с изображением группы и буклет с фотографиями членов коллектива. Бонусом будет выпущен небольшой тираж футболок, которые поклонники группы смогут приобрести на презентации обновленного альбома.

Состоится мероприятие 16 августа в парке «Музеон».