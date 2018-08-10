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В Белгороде выступит оперная дива Ксения Дежнева
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В Белгороде выступит оперная дива Ксения Дежнева 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
12 августа на пляже «Лазурный» в Белгороде будут звучать известные оперные арии и популярные хиты в исполнении солистки Большого театра Ксении Дежневой.
Ксения известна широкой публике благодаря своему участию в телепроекте «Главная сцена», где она участвовала в суперфинале. Она сотрудничает с Валерием Меладзе, Алессандро Сафина и Николаем Басковым.
В программу вошли песни «Улетай на крыльях ветра», романс «Очи черные», The show must go on, Luna tu, O sole mio. Вместе с Ксенией Дежневой на сцену выйдут участник молодежной программы Большого театра Давид Посулихин и номинант музыкальной премии musicbox, Лауреат премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства Александр Еловских.
Концерт пройдет в рамках музыкального фестиваля Riviera Open Air, который стартовал 25 мая концертом группы A’Studio. 18 августа в Белгороде пройдет вечер юмора Comedy Woman
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