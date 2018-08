В Белгороде выступит оперная дива Ксения Дежнева 

12 августа на пляже «Лазурный» в Белгороде будут звучать известные оперные арии и популярные хиты в исполнении солистки Большого театра Ксении Дежневой.

В программу вошли песни «Улетай на крыльях ветра», романс «Очи черные», The show must go on, Luna tu, O sole mio. Вместе с Ксенией Дежневой на сцену выйдут участник молодежной программы Большого театра Давид Посулихин и номинант музыкальной премии musicbox, Лауреат премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства Александр Еловских