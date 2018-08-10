В Белгороде выступит оперная дива Ксения Дежнева

12 августа на пляже «Лазурный» в Белгороде будут звучать известные оперные арии и популярные хиты в исполнении солистки Большого театра Ксении Дежневой.

Алессандро Сафина и Николаем Басковым. Ксения известна широкой публике благодаря своему участию в телепроекте «Главная сцена», где она участвовала в суперфинале. Она сотрудничает с Валерием Меладзе

В программу вошли песни «Улетай на крыльях ветра», романс «Очи черные», The show must go on, Luna tu, O sole mio. Вместе с Ксенией Дежневой на сцену выйдут участник молодежной программы Большого театра Давид Посулихин и номинант музыкальной премии musicbox, Лауреат премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства Александр Еловских

Концерт пройдет в рамках музыкального фестиваля Riviera Open Air, который стартовал 25 мая концертом группы A’Studio. 18 августа в Белгороде пройдет вечер юмора Comedy Woman