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В ЦСМ «Коньково» заработала выставка «Мир музыки, театра и балета»
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В ЦСМ «Коньково» заработала выставка «Мир музыки, театра и балета» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
По многочисленным просьбам воспитанников в ЦСМ «Коньково» заработала выставка, посвященная музыки, театру и балету.
«Выставка стала возможностью быть свидетелем вдохновенного разговора музыки, актерства, хореографии и живописи в их почти волшебном сочетании. В своих работах юные художники показали и балерин, изогнувшихся в изящном движении, и вдохновенно играющих музыкантов, и актеров, застывших на полуслове», — пояснили в центре.
Увидеть работы юных художников можно по адресу ул. Миклухо-Маклая дом 59.
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