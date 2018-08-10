В ЦСМ «Коньково» заработала выставка «Мир музыки, театра и балета»

По многочисленным просьбам воспитанников в ЦСМ «Коньково» заработала выставка, посвященная музыки, театру и балету.

«Выставка стала возможностью быть свидетелем вдохновенного разговора музыки, актерства, хореографии и живописи в их почти волшебном сочетании. В своих работах юные художники показали и балерин, изогнувшихся в изящном движении, и вдохновенно играющих музыкантов, и актеров, застывших на полуслове», — пояснили в центре.

Увидеть работы юных художников можно по адресу ул. Миклухо-Маклая дом 59.