Ещё
На СимфоРокПарке выступят три оркестра Омской филармонии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

На СимфоРокПарке выступят три оркестра Омской филармонии 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске продолжаются концерты под открытым небом. 18 августа в парке «На Королёва» состоится музыкальный фестиваль СимфоРокПарк. Омская филармония проводит его второй год подряд. Этот фестиваль объединит в программе выступления профессиональных коллективов филармонии, московских и омских музыкантов. Концерт продлится в течение всего дня. На территории парка будут организаованы интерактивные площадки, фотозоны, выставки и фуд-корд.
В этом году хедлайнером станет столичный виоланчелист Денис Шаповалов со своим авторском проектом «AbovetheEarth. В нём примут участие Игорь Иванушкин (бас-гитара, контрабас), Петр Ившин (ударные) и Юрий Погиба (клавиши). Коллектив сыграет музыку, в которой есть психоделика, тяжелый рок и симфоджаз. На главной сцене парка выступят три оркестра филармонии: симфонический, духовой и камерный. Каждый из них приготовит свою программу.
Добавим, что на СимфоПарк, который прошёл 16 июня, пришло более 7500 зрителей. Jazz Парк, прошедший на месяц позже, собрал 7000 человек.
АиФ-Омск: последние новости
Омский Концертный зал стал главным культсобытием 2011 года В Омске с коррупцией будут бороться культурно О любимых женщинах Александра Пушкина расскажут в Омске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ленты, опозорившие российское кино40
Участница телешоу засыпалась на элементарном вопросе67
Актеры, которые занимались сексом на съемках14
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас14
Сенсационные видео, которые были разоблачены
Видео
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
04:31
Актеры, застрявшие в одной роли
ТВ
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение