На СимфоРокПарке выступят три оркестра Омской филармонии

В Омске продолжаются концерты под открытым небом. 18 августа в парке «На Королёва» состоится музыкальный фестиваль СимфоРокПарк. Омская филармония проводит его второй год подряд. Этот фестиваль объединит в программе выступления профессиональных коллективов филармонии, московских и омских музыкантов. Концерт продлится в течение всего дня. На территории парка будут организаованы интерактивные площадки, фотозоны, выставки и фуд-корд.

В этом году хедлайнером станет столичный виоланчелист Денис Шаповалов со своим авторском проектом «AbovetheEarth. В нём примут участие Игорь Иванушкин (бас-гитара, контрабас), Петр Ившин (ударные) и Юрий Погиба (клавиши). Коллектив сыграет музыку, в которой есть психоделика, тяжелый рок и симфоджаз. На главной сцене парка выступят три оркестра филармонии: симфонический, духовой и камерный. Каждый из них приготовит свою программу.

Добавим, что на СимфоПарк, который прошёл 16 июня, пришло более 7500 зрителей. Jazz Парк, прошедший на месяц позже, собрал 7000 человек.