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Фестиваль в архангельской типографии «Селектор» станет музыкальным
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Фестиваль в архангельской типографии «Селектор» станет музыкальным 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Фестиваль «Селектор», который впервые прошел год назад в здании бывшей типографии "Правда Севера", состоится в Архангельске 29 сентября. И его главной тематикой станет на этот раз не книжное дело, а музыка, сообщают организаторы. Фестивальной субботе будет предшествовать образовательная неделя для музыкантов.
Фестиваль «Селектор» в этом году будет работать целую неделю
— В этом году мы расширили фестиваль до недельной образовательной программы для музыкантов, а с посетителями фестиваля делимся музыкальным исследованием края. В скором времени мы будем знакомить Вас с программой концертов, открытых мастер-классов и лекций, — поясняют организаторы.
Образовательная программа разделена на пять лабораторий: новая музыка, электронная музыка, джаз, sound art и фольклор.
Вход на все мероприятия фестиваля будет бесплатный. Но для участия в музыкальных лабораториях необходимо подать заявку. Участие в проекте может принять каждый в качестве ученика или вольного слушателя.
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