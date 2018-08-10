Фестиваль в архангельской типографии «Селектор» станет музыкальным

Фестиваль «Селектор», который впервые прошел год назад в здании бывшей типографии "Правда Севера" , состоится в Архангельске 29 сентября. И его главной тематикой станет на этот раз не книжное дело, а музыка, сообщают организаторы. Фестивальной субботе будет предшествовать образовательная неделя для музыкантов.

Фестиваль «Селектор» в этом году будет работать целую неделю

— В этом году мы расширили фестиваль до недельной образовательной программы для музыкантов, а с посетителями фестиваля делимся музыкальным исследованием края. В скором времени мы будем знакомить Вас с программой концертов, открытых мастер-классов и лекций, — поясняют организаторы.

Образовательная программа разделена на пять лабораторий: новая музыка, электронная музыка, джаз, sound art и фольклор.

Вход на все мероприятия фестиваля будет бесплатный. Но для участия в музыкальных лабораториях необходимо подать заявку. Участие в проекте может принять каждый в качестве ученика или вольного слушателя.