Планы на выходные: «Предназначено для прослушивания»

В субботу, 11 августа, в Музее Москвы в рамках выставки «Молодежные „униформы“ Москвы» состоится музыкальный фестиваль «Предназначено для прослушивания», который наверняка заинтересует любителей всего неформального и неформатного.

«Предназначено для прослушивания» — это семь часов музыки в самых невообразимых стилях от молодых столичных исполнителей, которых объединяет экспериментальный подход к выбору творческого направления и саунду. Интеллигентный панк с инструментами барочного оркестра, винтажный хард с прививкой нью-вэйва, современный вариант фри-джаза, танцевальный рок с влиянием мэдчестера, психоделическая авторская песня и многое другое для ценителей всего неформатного и неформального!

Кто-то из музыкантов постарается завлечь в странные пространства неожиданными словесными решениями и созвучиями. «Только самый актуальный рок-фестиваль может закрываться импровом!» — считают музыканты группы JEFFREY.