Планы на выходные: «Предназначено для прослушивания» 

В субботу, 11 августа, в Музее Москвы в рамках выставки «Молодежные „униформы“ Москвы» состоится музыкальный фестиваль «Предназначено для прослушивания», который наверняка заинтересует любителей всего неформального и неформатного.
«Предназначено для прослушивания» — это семь часов музыки в самых невообразимых стилях от молодых столичных исполнителей, которых объединяет экспериментальный подход к выбору творческого направления и саунду. Интеллигентный панк с инструментами барочного оркестра, винтажный хард с прививкой нью-вэйва, современный вариант фри-джаза, танцевальный рок с влиянием мэдчестера, психоделическая авторская песня и многое другое для ценителей всего неформатного и неформального!
Кто-то из музыкантов постарается завлечь в странные пространства неожиданными словесными решениями и созвучиями. «Только самый актуальный рок-фестиваль может закрываться импровом!» — считают музыканты группы JEFFREY.
Калейдоскоп музыкальных стилей отлично дополнит экспозицию выставки, посвященной разным субкультурам и их визуальным кодам — одежде, прическе, аксессуарам. Можно будет сравнить новые молодежные «униформы» от 17 современных художников с эпатажностью неформальной молодежи 80-х годов, запечатленной на снимках фотографа Игоря Гаврилова.