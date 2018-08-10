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«Соловьи Лосинки» дали концерт на Магаданской
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«Соловьи Лосинки» дали концерт на Магаданской 

Управа района Лосиноостровский 54 минуты назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Музыкальный коллектив «Соловьи Лосинки» дал концерт в центре соцобслуживания на Магаданской улице.
— Музыканты исполнили популярные песни — «Ой, цветет калина», «Черное море мое», «Тишина за Рогожской заставою», «Ночка луговая» и другие. А композицию «Мы желаем счастья вам!», которая завершила программу, пел хором весь зал, — рассказали в ЦСО.
Напомним, районный центр соцобслуживания расположен по адресу ул. Магаданская, 9. Ежедневно здесь проходят лекции, концерты, мастер-классы. А дважды в неделю проводятся занятия для участников проекта «Московское долголетие». Узнать больше о бесплатных кружках и секциях для пенсионеров можно, обратившись в ЦСО по указанному адресу. (иб)
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