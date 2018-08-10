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Диана Арбенина и Валерия Гай Германика получили престижную кинопремию
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Диана Арбенина и Валерия Гай Германика получили престижную кинопремию 

Passion.ru 38 минут назад
Фото: Passion.ru
Клип группы «Ночные снайперы» #Instagram, режиссером которого выступила Валерия Гай Германика, отметили на Пражском Международном кинофестивале.
Фронтмен группы «Ночные снайперы» 44-летняя Диана Арбенина поделилась с поклонниками радостной новостью. Клип группы на песню #Instagram был отмечен наградой в номинации «Лучшее музыкальное видео» на международном кинофестивале в Праге.
Режиссером клипа-фильма стала Валерия Гай Германика, поклонницей чьего творчества давно является Диана Арбенина. «Этот видеоклип — наш ответ тем родителям, которые за покупками дорогих шмоток, машин, школ, побрякушек перестают разговаривать со своим ребенком и неизбежно теряют связь с ним. Любовь не покупается. Объятья мамы и крепкая ладонь отца — это, по сути, единственное, в чем по-настоящему нуждаются наши дети», — рассказывала о видео популярная певица
Фото: архивы пресс-служб
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