Диана Арбенина и Валерия Гай Германика получили престижную кинопремию

Клип группы «Ночные снайперы» #Instagram, режиссером которого выступила Валерия Гай Германика, отметили на Пражском Международном кинофестивале.

Фронтмен группы «Ночные снайперы» 44-летняя Диана Арбенина поделилась с поклонниками радостной новостью. Клип группы на песню #Instagram был отмечен наградой в номинации «Лучшее музыкальное видео» на международном кинофестивале в Праге.

Режиссером клипа-фильма стала Валерия Гай Германика, поклонницей чьего творчества давно является Диана Арбенина. «Этот видеоклип — наш ответ тем родителям, которые за покупками дорогих шмоток, машин, школ, побрякушек перестают разговаривать со своим ребенком и неизбежно теряют связь с ним. Любовь не покупается. Объятья мамы и крепкая ладонь отца — это, по сути, единственное, в чем по-настоящему нуждаются наши дети», — рассказывала о видео популярная певица

Фото: архивы пресс-служб