Ещё
Ремейк песни Малинина «О любви иногда говорят…» на стихи Гуцериева стал основой вампирской саги
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Ремейк песни Малинина «О любви иногда говорят…» на стихи Гуцериева стал основой вампирской саги 

Говорит Москва 37 минут назад
Фото: Говорит Москва
Этот «жестокий романс» был написан еще в 2013 году и всё это время не выходил из концертного репертуара певца. Исполнил он его и на юбилейном вечере Михаила Гуцериева в Кремле, где песня произвела настоящий фурор. Там же Малинин рассказал Гуцериеву идею клипа, и было решено немедленно приступать к работе. Режиссёром музыкального мини-фильма стал Владимир Янковский (племянник великого советского и российского актёра Олега Янковского).
«О любви иногда говорят…» — страстный рассказ о любви, которую можно спугнуть неосторожным словом, непониманием и неконтролируемой эмоциональностью. Видео-метафорой этого стал рассказ о любви, которая неподвластна человеческим законам, неподвластна даже самой природе человека. Любви, которую не могут остановить ни обстоятельства, ни близкие, ни осиновый кол… Любой человек, испытавший сложности в отношениях, возможно, увидит в этом произведении отблески своей личной истории. Александр Малинин, предваряя выход песни и клипа, сказал в интервью: «Мы сделали шедевр! Я благодарен Михаилу Гуцериеву за глубокие философские стихи, ставшие основой одного из самых эмоциональных романсов современности».
Тизер клипа и полный текст песни Александра Малинина «О любви иногда говорят…» (стихи Михаил Гуцериев, музыка Михаила Гуцериева и Андрея Ктитарева) доступны для просмотра и обсуждения на youtube-канале, а также на страничках Gutserievmedia в социальных сетях.
Говорит Москва: последние новости
В Сочи в августе пройдут два покерных турнира О музыке в целом. «Музыкальное бюро». 04.08.2018 Гитару Джорджа Харрисона выставили на торги за 518 тысяч долларов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ленты, опозорившие российское кино40
Участница телешоу засыпалась на элементарном вопросе67
Актеры, которые занимались сексом на съемках14
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас14
Сенсационные видео, которые были разоблачены
Видео
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
04:31
Актеры, застрявшие в одной роли
ТВ
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение