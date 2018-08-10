Ремейк песни Малинина «О любви иногда говорят…» на стихи Гуцериева стал основой вампирской саги

Этот «жестокий романс» был написан еще в 2013 году и всё это время не выходил из концертного репертуара певца. Исполнил он его и на юбилейном вечере Михаила Гуцериева в Кремле, где песня произвела настоящий фурор. Там же Малинин рассказал Гуцериеву идею клипа, и было решено немедленно приступать к работе. Режиссёром музыкального мини-фильма стал Владимир Янковский (племянник великого советского и российского актёра Олега Янковского ).

«О любви иногда говорят…» — страстный рассказ о любви, которую можно спугнуть неосторожным словом, непониманием и неконтролируемой эмоциональностью. Видео-метафорой этого стал рассказ о любви, которая неподвластна человеческим законам, неподвластна даже самой природе человека. Любви, которую не могут остановить ни обстоятельства, ни близкие, ни осиновый кол… Любой человек, испытавший сложности в отношениях, возможно, увидит в этом произведении отблески своей личной истории. Александр Малинин, предваряя выход песни и клипа, сказал в интервью: «Мы сделали шедевр! Я благодарен Михаилу Гуцериеву за глубокие философские стихи, ставшие основой одного из самых эмоциональных романсов современности».

Тизер клипа и полный текст песни Александра Малинина «О любви иногда говорят…» (стихи Михаил Гуцериев, музыка Михаила Гуцериева и Андрея Ктитарева) доступны для просмотра и обсуждения на youtube-канале, а также на страничках Gutserievmedia в социальных сетях.