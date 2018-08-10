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Симфонический духовой оркестр Уэльса даст бесплатный концерт в Севастополе
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Симфонический духовой оркестр Уэльса даст бесплатный концерт в Севастополе 

360tv.ru 32 минуты назад
Один из лучших симфонических оркестров Великобритании выступит в Античном театре государственного историко‐архитектурного музея‐заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. Концерт пройдет в рамках международного фестиваля «Земля добра и мира», сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу заповедника.
«16 августа в 18:00 в государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоится уникальное выступление концертной группы симфонического духового оркестра Уэльса (Великобритания)», — сообщила пресс-служба заповедника.
В организации музыкального мероприятия также принимает участие шотландский культурный центр «Каледонский клуб» (Москва). Для всех желающих вход свободный.
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