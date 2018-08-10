Фронтмен Foo Fighters исполнил соло на семи инструментах

Лидер группы Foo Fighters и бывший барабанщик Nirvana Дейв Гролл представил документальный фильм «Play». За 23 минуты музыкант сыграл соло на семи инструментах. Фильм можно посмотреть на официальном сайте.

Для съемок Гроллу пришлось выучить музыкальную партию длиною 23 минуты на семи инструментах, после чего исполнил ее вживую.

«Похоже, что и такое я могу. Я настроил много разных инструментов, включая барабаны, бас и ритм гитары», — признался музыкант.

В фильме также рассказывается об отношении музыкантов к их ремеслу и отношениях с инструментом. Фильм раскрывает детали и сложности, возникшие во время съемок. На сайте фильма можно прослушать не только полноценную запись, он и все инструментальные партии по отдельности.

28 сентября запись станет доступна еще и на виниле.