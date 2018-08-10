Ещё
Фронтмен Foo Fighters исполнил соло на семи инструментах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Фронтмен Foo Fighters исполнил соло на семи инструментах 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Лидер группы Foo Fighters и бывший барабанщик Nirvana Дейв Гролл представил документальный фильм «Play». За 23 минуты музыкант сыграл соло на семи инструментах. Фильм можно посмотреть на официальном сайте.
Для съемок Гроллу пришлось выучить музыкальную партию длиною 23 минуты на семи инструментах, после чего исполнил ее вживую.
«Похоже, что и такое я могу. Я настроил много разных инструментов, включая барабаны, бас и ритм гитары», — признался музыкант.
В фильме также рассказывается об отношении музыкантов к их ремеслу и отношениях с инструментом. Фильм раскрывает детали и сложности, возникшие во время съемок. На сайте фильма можно прослушать не только полноценную запись, он и все инструментальные партии по отдельности.
28 сентября запись станет доступна еще и на виниле.
360tv.ru: последние новости
Симфонический духовой оркестр Уэльса даст бесплатный концерт в Севастополе Посетителям «Нашествия» предоставят FAN‐зону на юбилее НАШЕго Радио Новый клип Майкла Джексона собрал почти 4 млн просмотров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ленты, опозорившие российское кино41
Участница телешоу засыпалась на элементарном вопросе67
Актеры, которые занимались сексом на съемках14
Сенсационные видео, которые были разоблачены
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас
Видео
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
04:31
Актеры, застрявшие в одной роли
ТВ
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение