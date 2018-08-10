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В Довиле пройдёт фестиваль русского искусства
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В Довиле пройдёт фестиваль русского искусства 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На северо-западе Франции, в коммуне Довиль, пройдёт фестиваль русского искусства — торжественные мероприятия начнутся 18 августа, сообщает «Русская планета».
Праздник посвящён организатору «Русских сезонов» в Париже Сергею Дягилеву, который открыл миру отечественный модерн и балет. В программе фестиваля — премьера уникального спектакля, посвящённого возвращению российского сценического искусства в Довиль, а также элементы хореографических постановок «Русских сезонов».
После долгого перерыва на сцене театра Казино Барьер выступят артисты Музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Мариинского и Большого театров. Русские актёры стали одними из первых, кто выступал на подмостках Казино Барьер в год его открытия 106 лет назад: тогда перед зрителями выступали Вацлав Нижинский, Фёдор Шаляпин и артисты дягилевской труппы. Фестиваль продлится в Довиле до 19 августа.
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