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В Сергиевом Посаде прошел восьмичасовой рок‑фестиваль
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В Сергиевом Посаде прошел восьмичасовой рок‑фестиваль 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Восьмичасовой фестиваль «Рок­-панорама 2018» прошел на летней площадке культурно-просветительского центра «Дубрава» в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает муниципальная общественно-политическая газета Сергиево-Посадского района «Вперед».
«Фестиваль получился в основном англоязычным, поскольку собрал в себе поклонников рока 60­-70-­х. Нельзя не отметить качество звука и света, хорошую подачу и организацию, а также неожиданные повороты — как, например, когда среди музыкантов одной из групп зрители узнали аудитора Счетной палаты Михаила Меня», — говорится в материале.
Первыми на сцену вышли Easy Dizzy — трибьют-группа AC/DC. Несколько лет назад российские представители AC/DC официально разрешили Easy Dizzy исполнять свои произведения. Сегодня группа часто выступает в Кремле и на других крупных площадках.
«Многие ждали легендарного русского блюзмена Николая Арутюнова и группу «Кворум». Они поют на английском и на русском — их совместный проект, созданный в 2014 году, исполняет классический арт-­рок 70-­х», — добавляется в статье.
Группа «Мистер Твистер», которую называют самым стильным отечественным рокабилли­коллективом, доказала, что по­-прежнему в форме. Впервые они прогремели в середине 80­-х, когда их дебютный альбом разошелся тиражом в два миллиона экземпляров.
На фестивале рокеры также раздавали фанатам CD и оставляли автографы.
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