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В Измайлове продолжаются джазовые выходные
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В Измайлове продолжаются джазовые выходные 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
По уже сложившейся традиции на уик-энд в Измайловском парке пройдут открытые выступления джазовых коллективов. Вход на них бесплатный, местоположение — «Солнечная» эстрада».
Выйдут на нее 11 августа весьма опытные музыканты пятилетнего уже проекта Masala Quartet. Они много выступают сейчас как сольно, так и на музыкальных фестивалях. Естественность их динамичного звучания обеспечивает ритм-секция с контрабасом.
Свой квартет 12 августа «на люди» выведет нижегородка Анна Лукшина, любительница техники scatи атональных ходов, участница фестивалей «Голоса джаза» и «Джаз под рождество» (Нижний Новгород), в концертах Нижегородской и Костромской филармонии, в фестивале Jazz May Penza, Международном фестивале radio 1jazz.ru Помимо джазовых стандартов она затрагивает в композициях этнические темы.
Начало обоих выступлений в 17:00.
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