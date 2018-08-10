В Измайлове продолжаются джазовые выходные

По уже сложившейся традиции на уик-энд в Измайловском парке пройдут открытые выступления джазовых коллективов. Вход на них бесплатный, местоположение — «Солнечная» эстрада».

Выйдут на нее 11 августа весьма опытные музыканты пятилетнего уже проекта Masala Quartet. Они много выступают сейчас как сольно, так и на музыкальных фестивалях. Естественность их динамичного звучания обеспечивает ритм-секция с контрабасом.

Свой квартет 12 августа «на люди» выведет нижегородка Анна Лукшина, любительница техники scatи атональных ходов, участница фестивалей «Голоса джаза» и «Джаз под рождество» (Нижний Новгород), в концертах Нижегородской и Костромской филармонии, в фестивале Jazz May Penza, Международном фестивале radio 1jazz.ru Помимо джазовых стандартов она затрагивает в композициях этнические темы.

Начало обоих выступлений в 17:00.