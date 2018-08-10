Британские рокеры сообщили об отмене концерта в Новосибирске

Концерт британской группы Enter Shikari отменили в Новосибирке. Группа планировала представить новый альбом The Spark и сыграть хиты прошлых лет, однако даже не успела запустить продажу билетов.

Концерт должен был состояться в ДКЖ 17 марта 2019 года, но в группе музыкантов в соцсети «ВКонтакте» появилось официальное сообщение: «Из-за ситуации с площадкой в Новосибирске мы не сможем выступить в городе».

Организаторы гастролей не ответили на письмо корреспондента НГС, а заместитель директора ДКЖ Елена Мысик заявила, что об отмене выступления Дворец культуры ещё не уведомили.

«Никакого официально письма об отмене концерта мы от организаторов не получали. Договор на аренду помещения мы ещё не заключили, но бронирование даты уже есть, и оно действует», — заявила Елена Мысик. Концертная площадка работает в штатном режиме, подчеркнула она.

Изначально музыканты планировала посетить несколько городов: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Иркутск. После того как отменили концерт в ДКЖ, гастрольный график был изменён — концерт перенесли в Ростов-на-Дону. Там группа выступит 13 марта.

Продажа билетов в Новосибирске ещё не началась. Но зачастую новосибирцам приходится возвращать деньги за уже купленные билеты: в июне этого года так вышло после отмены концертов Ольги Бузовой и Макса Барских в клубе «Отдых».

Справка: Enter Shikari — пост-хардкор группа, образованная в 2003 году в английском Сент-Олбансе. Группа выпустила пять альбомов, последний из которых презентует в весеннем гастрольном туре.