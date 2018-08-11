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Пруд в форме гитары и рояль из цветов: в Екатеринбурге дизайнеры показали, как звучат сады
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Пруд в форме гитары и рояль из цветов: в Екатеринбурге дизайнеры показали, как звучат сады 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня в сквере напротив Дворца молодёжи открылся первый евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». Здесь разбили десять конкурсных садов, по которым проводят экскурсии.
Как рассказала E1.RU организатор фестиваля Оксана, все эти сады объединены одной темой — «Музыка сада».
— Мы давно обдумывали воплощение этого фестиваля, наконец мы смогли сделать это яркое и красочное событие, — говорит Оксана. — Здесь представлено все лучшее, что есть в Екатеринбурге в плане ландшафтного дизайна, все тренды. Подобраны интересные растения, в том числе и крупномерные. Каждый архитектор прорабатывал тему «Музыка сада» по-своему, так, как он видит. В основу каждого сада было взято либо какое-то музыкальное произведение, либо стиль — например, джаз, вальс, каждый пытался что-то свое показать и рассказать в своих проектах.
— Сад наш был вдохновлен музыкой Шопена, «Вальс дождя» в современной обработке, — рассказала создатель одного из садов Алла Калиниченко. — Сад представлен двумя темами: не всегда бывает в саду солнышко, когда настроение бывает печальное, мы задумываемся об итогах жизни, о каких-то проблемах. Проблемы символизирует стена. Но все мы прекрасно понимаем, что после дождя наступает время, когда все проблемы уходят на второй план, поэтому эта стена прозрачная. Цепи на деревьях также символизируют дождь. Вставки металлические — лужи. Одноцветье зеленое — это наше грустное настроение. Но наш сад живет, и этим зеленым цветом можно порадоваться.
Фестиваль будет проходить до 20 августа.
А в апреле мы рассказывали о ресторанах, к которым тоже приложили руку дизайнеры: мы собрали пять заведений, которые утолят не только физический, но и эстетический голод.
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