Восточная сказка, научные опыты и джаз на воде

WomanHit.ru — о самых интересных культурных событиях августа, куда можно отправиться всей семьей

Что: Фестиваль Турции

Хотите побывать в Турции, не выезжая из Москвы? Тогда вам точно сюда. На три дня на территории парка появятся архитектурные достопримечательности, в антураже которых можно будет попробовать турецкую кухню, услышать выступления известных артистов, восхититься роскошными костюмами времен Османской империи, посетить Деревню ремесел, сфотографироваться в корзине воздушного шара, стать свидетелем состязания по масляной борьбе, поиграть в популярные настольные игры, выиграть в Мега-Квесте одну из 100 поездок в Турцию, купить аутентичные товары и сувениры на Гранд-Базаре.

Насыщенная программа мастер-классов даст возможность полностью погрузиться в жизнь и культуру страны. Гостей фестиваля научат созданию браслетов с оберегами и искусству рисования на воде эбру. Каждый сможет попробовать себя в традиционной росписи тарелок, гончарном деле и изготовлении оливкового мыла. В Деревне ремесел посетители познакомятся с работой мастеров древнейших турецких специальностей: стеклодувного,

гончарного и кожевенного дела, росписи керамики, вышивки, стеклянных витражей и традиционных игрушек. Ну а для маленьких гостей организаторы фестиваля приготовили особую анимационную программу. Словом, скучно никому не будет.

Где: Парк «Красная Пресня»

Когда: с 10 по 12 августа

Что: ежегодный фестиваль Skolkovo Jazz Science

Крупнейшее событие, объединяющее музыку и науку, пройдет в последнюю субботу лета. На двух площадках open-air выступят десять ярких джазовых коллективов со всего мира. На Главной сцене бессменный хедлайнер — Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана — представит совместную программу с легендарной вокалисткой Fantine (США). Там же выступят мастера современной соул-музыки — группа Mamas Gun (Великобритания).

Хедлайнерами Экспериментальной сцены станут известный музыкант Mathias Eick (Норвегия) и участница проекта «Голос» Тина Кузнецова с собственным проектом Zventa Sventana. В лайнапе этого года также одна из самых заметных соул-певиц столицы — Света Жаворонкова в составе Secret Atelier, группа «21 pm» и Валерий Степанов

И, как обычно, на фестивале будет немало интересного для самых маленьких гостей. На специальной площадке будут созданы интерактивные зоны и объекты в тематике Art&Science и научные DIY-лаборатории. Так что за научными опытами, самыми невероятными фокусами и интересными лекциями — сюда!

Где: ИЦ «Сколково»

Когда: 25 августа

Что: джазовый weekend

Лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров с участниками своего проекта Optimystica Orchestra, переодевшись в строгие костюмы, исполнят высококлассную эстрадную музыку в диапазоне от ска до джаза и босановы. А звезда российской джазовой сцены Саша Машин представит здесь музыку со своего свежеизданного альбома — Outsidethebox.

Вместе с ним на сцену выйдет выдающийся итальянский саксофонист Rosario Giuliani (Розарио Джулиани), выпустивший более 30 альбомов как в качестве приглашенного музыканта, так и бэнд-лидера.

Где: Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде

Когда: 18 и 19 августа