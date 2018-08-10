Вблизи Рязанского района дадут концерт старых советских песен

Музыка из советских фильмов прозвучит в Перовском парке, который находится вблизи Рязанского района, 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба парка.

«На главной сцене прозвучат «Вальс расставания», вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», бодрые композиции Андрея Петрова . Перед началом для участников городского проекта «Московское долголетие» состоится ретро-фотосессия, а после концерта — лотерея, на которой будут разыграны билеты на новую выставку в Музей современного искусства и на фестиваль «Спасская башня», — говорится в источнике.

Концерт начнется в 17.00. Вход свободный, регистрация не требуется. Адрес парка: улица Лазо, владение 7. Добраться до него можно на автобусах №314, 36, 617 и электричках до платформы Перово. (ео)