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Вблизи Рязанского района дадут концерт старых советских песен
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Вблизи Рязанского района дадут концерт старых советских песен 

Управа Рязанского района 22 минуты назад
Музыка из советских фильмов прозвучит в Перовском парке, который находится вблизи Рязанского района, 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба парка.
«На главной сцене прозвучат «Вальс расставания», вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», бодрые композиции Андрея Петрова. Перед началом для участников городского проекта «Московское долголетие» состоится ретро-фотосессия, а после концерта — лотерея, на которой будут разыграны билеты на новую выставку в Музей современного искусства и на фестиваль «Спасская башня», — говорится в источнике.
Концерт начнется в 17.00. Вход свободный, регистрация не требуется. Адрес парка: улица Лазо, владение 7. Добраться до него можно на автобусах №314, 36, 617 и электричках до платформы Перово. (ео)
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