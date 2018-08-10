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Макс Покровский попросил поклонников присылать видео для нового клипа
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Макс Покровский попросил поклонников присылать видео для нового клипа 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Московская рок‐группа «Ногу свело» запустила проект «Лето в нашем гетто». В рамках акции музыканты призвали своих поклонников присылать им ролики, из которых будет смонтирован клип на одноименную песню. Об этом сообщило ИА НСН.
«Эта идея родилась совершенно неожиданно. Песня чудовищно простая, что иногда случается у «Ногу свело», она ни к чему не обязывает и не несет в себе никакой мысли кроме одной: лето в нашем гетто. Соответственно, и хэштег будет такой же», — пояснил лидер группы Макс Покровский.
По его словам, эти «видосы» могут быть и трогательными, и человечными, и экстремальными. С разрешения самих авторов роликов Покровский и его команда включат их в свой клип. По мнению артиста, необходимо подвести некоторые итоги, так как до конца лета осталось не так много времени. «Соответственно, потом, в самые последние дни августа, мы покажем получившееся видео», — пообещал Покровский.
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