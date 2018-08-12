Как сурдопереводчики работают на концертах

Все чаще в Соединенных Штатах Америки и в Европе музыканты на свои выступления нанимают сурдопереводчика.

Сделать музыку доступной для людей с проблемами слуха — задача нетривиальная. Но у некоторых вполне получается.

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Сурдопереводчик, как правило, стоит недалеко от сцены в месте, с которого всем будет хорошо видно жестикуляцию.

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Считается, что люди со слуховыми проблемами музыку не слушают, но это не так. Все люди с нарушениями слуха могут слышать совершенно по-разному: кто-то становится более восприимчив к низким частотам, а кому-то легче воспринимать высокие.

Перед выступлением сурдопереводчик репетирует каждую песню и знает заранее, какие жесты будет использовать в том или ином месте — иначе специалист попросту может не успеть за ритмом и пропустит весомую часть слов.

Особенно сложно бывает на рэп-концертах: именно здесь артисты зачитывают фристайл, который необходимо так же быстро перевести на язык жестов. Это — нетривиальная задача даже для очень опытного сурдопереводчика.

Тем не менее, все чаще артисты прибегают к услугам сурдопереводчиков, чтобы сделать свое творчество доступным для все большего количества людей.