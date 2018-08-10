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Газманов о предстоящих концертах в Крыму: это будет «караоке» со зрителями
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Газманов о предстоящих концертах в Крыму: это будет «караоке» со зрителями 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Народный артист России, певец и композитор Олег Газманов в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал о программе своих предстоящих сольных концертов, которые пройдут на следующей неделе в трех городах Республики.
По словам Газманова, на концертах в Крыму он исполнит как старые популярные хиты, так и песни из своего нового альбома «Жить — так жить».
"У меня такое количество песен, что я могу формировать разные программы. Например, в Крыму хочется как-то повеселиться, потому что лето, ясные дни… Здесь будет «караоке» со зрителями, потому что большая часть моих песен исполняется без меня. Наверное, каждый композитор мечтает, чтобы песня стала народной, а песня народная, когда люди в зале поют, а композитор отдыхает. Я к этому стремлюсь", — рассказал артист.
Олег Газманов — частый гость в Крыму. Здесь он выступает как с кассовыми концертами, так и на различных праздничных мероприятиях.
"У меня были в прошлом году кассовые концерты в Севастополе, Симферополе. Они прошли блестяще, был аншлаг. Мне это очень нравится. Мне очень нравится выступать в залах, когда можно видеть людей и общаться более близко. Для артиста это очень важно", — отметил он.
Помимо концертов, артист также планирует несколько дней отдохнуть в Крыму.
"Планирую здесь походить под парусом, на доске-сапборде. Мы с женой любим это дело. Хочу здесь и с друзьями встретиться, всяких вкусностей поесть. В Крыму такие помидоры, лук ялтинский, камбала… Такого нигде нет просто! Кроме того, моя дочь сейчас отдыхает в «Артеке», планирую ее проведать", — поделился планами Газманов.
Народный артист России Олег Газманов выступит в Крыму с тремя концертами в рамках юбилейного тура «50 лет на сцене». Выступления состоятся: 13 августа в Феодосии (концертный зал «Звездный»), 15 августа в Ялте (концертный зал «Юбилейный») и 16 августа в Евпатории (концертный зал «Отдых»).
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