Группа «Ногу свело» снимет клип вместе с фанатами 

Группа "Ногу свело" запустила акцию "Лето в нашем Гетто", в рамках которой снимет клип вместе с поклонниками, сообщают "Известия".
"Эта идея родилась совершенно неожиданно. Песня чудовищно простая, что иногда случается у "Ногу свело", она ни к чему не обязывает и не несет в себе никакой мысли кроме одной: лето в нашем гетто. Лету осталось существовать в этом году не так мало, но, все-таки, надо уже подумать о том, чтобы подвести некоторые итоги", — цитируют "Известия" солиста коллектива Максима Покровского. Группа попросила фанатов снимать и выкладывать в сеть ролики с хэштегом #летовнашемгетто. Они могут быть любого характера, приветствуются экстремальные, человечные, трогательные и другие записи. Фанаты сами выбирают, что у них ассоциируется с предложенной тематикой. Самые яркие ролики поклонников войдут в конечный монтаж клипа, который "Ногу свело" представит в конце августа.