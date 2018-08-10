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Как запускать воспроизведение любого плейлиста с рабочего стола iPhone
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Как запускать воспроизведение любого плейлиста с рабочего стола iPhone 

iPhones.ru 34 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Как запускать воспроизведение любого плейлиста с рабочего стола iPhoneАктивные меломаны получили еще один удобный способ быстро переключаться между любимыми плейлистами и альбомами.
Теперь для этого можно даже не запускать приложение Музыка, а сделать все необходимое прямо на рабочем столе.
Что нам понадобится
С релизом iOS 12 и появлением приложения Shortcuts подобные фишки станут частью мобильной операционной системы Apple, а пока такое возможно реализовать при помощи сторонней программы.
Для этого нужно:
любой iPhone или iPad с актуальной версией iOS;
бесплатное приложение Workflow из App Store;
действующая подписка Apple Music.
Как настроить
1. В приложении Workflow в разделе Gallery находим нужный скрипт для добавления плейлиста или альбома, соответственно.
2. Добавляем скрипт и переходим к его настройкам в разделе My Workflows.
3. Подтверждаем доступ к приложению Музыка и выбираем нужный плейлист/альбом.
При желании здесь же в разделе Icon можно выбрать иконку плейлиста на домашнем экране, указав одну из заготовленных в приложении или загрузив обложку альбома из сети.
4. В настройках скрипта выбираем пункт Add to Home Screen.
5. В открывшемся браузере переходим в меню Поделиться и выбираем пункт На экран «домой».
Теперь одно нажатие на иконку на рабочем столе будет включать воспроизведение указанного альбома. Можно даже папку создать с такими иконками.
Практикуйтесь, ведь подобная фишка обязательно появится в iOS 12.
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