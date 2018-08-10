Как запускать воспроизведение любого плейлиста с рабочего стола iPhone

Как запускать воспроизведение любого плейлиста с рабочего стола iPhoneАктивные меломаны получили еще один удобный способ быстро переключаться между любимыми плейлистами и альбомами.

Теперь для этого можно даже не запускать приложение Музыка, а сделать все необходимое прямо на рабочем столе.

Что нам понадобится

С релизом iOS 12 и появлением приложения Shortcuts подобные фишки станут частью мобильной операционной системы Apple , а пока такое возможно реализовать при помощи сторонней программы.

Для этого нужно:

любой iPhone или iPad с актуальной версией iOS;

бесплатное приложение Workflow из App Store;

действующая подписка Apple Music.

Как настроить

1. В приложении Workflow в разделе Gallery находим нужный скрипт для добавления плейлиста или альбома, соответственно.

2. Добавляем скрипт и переходим к его настройкам в разделе My Workflows.

3. Подтверждаем доступ к приложению Музыка и выбираем нужный плейлист/альбом.

При желании здесь же в разделе Icon можно выбрать иконку плейлиста на домашнем экране, указав одну из заготовленных в приложении или загрузив обложку альбома из сети.

4. В настройках скрипта выбираем пункт Add to Home Screen.

5. В открывшемся браузере переходим в меню Поделиться и выбираем пункт На экран «домой».

Теперь одно нажатие на иконку на рабочем столе будет включать воспроизведение указанного альбома. Можно даже папку создать с такими иконками.

Практикуйтесь, ведь подобная фишка обязательно появится в iOS 12.