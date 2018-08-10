Участники АрМИ-2018 в Китае исполнили песню «Катюша» на праздничном концерте

На плацу, ставшим на время концертной площадкой, выступили лучшие коллективы Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, также от каждой из команд было подготовлено по два вокальных и танцевальных номера.

В Китае закончилась конкурсная программа АрМИ-2018, но культурная и спортивная жизнь в военном городке, построенном китайской стороной специально для участников соревнований, не затихает.

Вчера, в вечернее время, на плацу, который соединяет два корпуса международных общежитий, состоялся концерт. На плацу, ставшим на время концертной площадкой, выступили лучшие коллективы Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Представители команд 10 государств тоже не остались в стороне — от каждой из них было подготовлено по два вокальных и танцевальных номера. Финалом праздничного вечера стало общее пение известной в нашей стране песни «Катюша».