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Участники АрМИ-2018 в Китае исполнили песню «Катюша» на праздничном концерте
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Участники АрМИ-2018 в Китае исполнили песню «Катюша» на праздничном концерте 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На плацу, ставшим на время концертной площадкой, выступили лучшие коллективы Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, также от каждой из команд было подготовлено по два вокальных и танцевальных номера.
В Китае закончилась конкурсная программа АрМИ-2018, но культурная и спортивная жизнь в военном городке, построенном китайской стороной специально для участников соревнований, не затихает.
Вчера, в вечернее время, на плацу, который соединяет два корпуса международных общежитий, состоялся концерт. На плацу, ставшим на время концертной площадкой, выступили лучшие коллективы Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
Представители команд 10 государств тоже не остались в стороне — от каждой из них было подготовлено по два вокальных и танцевальных номера. Финалом праздничного вечера стало общее пение известной в нашей стране песни «Катюша».
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