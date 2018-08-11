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В Китае прошла церемония награждения победителей АрМИ-2018
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В Китае прошла церемония награждения победителей АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские военные взяли два серебра в трех конкурсах, прошедших в китайском кластере АрМИ-2018.
Церемония награждения победителей конкурсов Армейских международных игр «Безопасный маршрут», «Чистое небо» и «Сувороский натиск» прошла на китайском полигоне Корла.
Наши военнослужащие показали хорошие результаты, заняв два вторых места, но уступив золото хозяевам полигона — команде Китая.
Особенно драматичной была борьба в «Суворовском натиске», где наши военнослужащие уже вырывали победу в эстафете, но в итоге все-таки спустились на вторую ступень пьедестала из-за набранных россиянами штрафных очков.
Корреспондент «Звезды» после церемонии поздравил наших военнослужащих с призовыми местами.
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