В Китае прошла церемония награждения победителей АрМИ-2018

Российские военные взяли два серебра в трех конкурсах, прошедших в китайском кластере АрМИ-2018.

Церемония награждения победителей конкурсов Армейских международных игр «Безопасный маршрут», «Чистое небо» и «Сувороский натиск» прошла на китайском полигоне Корла.

Наши военнослужащие показали хорошие результаты, заняв два вторых места, но уступив золото хозяевам полигона — команде Китая.

Особенно драматичной была борьба в «Суворовском натиске», где наши военнослужащие уже вырывали победу в эстафете, но в итоге все-таки спустились на вторую ступень пьедестала из-за набранных россиянами штрафных очков.

Корреспондент «Звезды» после церемонии поздравил наших военнослужащих с призовыми местами.