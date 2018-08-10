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Парни целуются в засос в новом клипе «SuperSTAR» Светланы Лободы
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Парни целуются в засос в новом клипе «SuperSTAR» Светланы Лободы 

Popcake.tv 48 минут назад
Фото: Popcake.tv
Светлана Лобода наконец-то порадовала поклонников новой видео-работой «SuperSTAR», премьеру которой ждали несколько месяцев.
Все мы помним, что в тизере Лобода твёркала, находясь на девятом месяце беременности, увы, в клипе этого нет. Зато там есть солнце, море, пляж, зажигательные танцы и бомбическая Лобода. Видео может стать самым провокационным клипом сезона: в ролике продемонстрированы поцелуи однополых пар!
LOBODA посвятила свою новую работу всем женщинам. Красивым и очень красивым, хищным обольстительницам:
«Знаете, что между ними общего? Все они одиноки, — говорит певица в начале музыкального видео. — Моя задача — дать этим женщинам шанс. Мой метод — открыть им глаза. Моя цель — сделать их счастливыми».
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