Парни целуются в засос в новом клипе «SuperSTAR» Светланы Лободы

Светлана Лобода наконец-то порадовала поклонников новой видео-работой «SuperSTAR», премьеру которой ждали несколько месяцев.

Все мы помним, что в тизере Лобода твёркала, находясь на девятом месяце беременности, увы, в клипе этого нет. Зато там есть солнце, море, пляж, зажигательные танцы и бомбическая Лобода. Видео может стать самым провокационным клипом сезона: в ролике продемонстрированы поцелуи однополых пар!

LOBODA посвятила свою новую работу всем женщинам. Красивым и очень красивым, хищным обольстительницам:

«Знаете, что между ними общего? Все они одиноки, — говорит певица в начале музыкального видео. — Моя задача — дать этим женщинам шанс. Мой метод — открыть им глаза. Моя цель — сделать их счастливыми».