Ещё
«Далеко не Despaсito»: священник из Благовещенска потребовал запретить клип Лободы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Далеко не Despaсito»: священник из Благовещенска потребовал запретить клип Лободы 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Священник из Благовещенска Святослав Шевченко на своей странице в YouTube записал ролик, посвященный разбору клипа Светланы Лободы Superstar. Батюшка обвинил певицу в пропаганде суицида и извращений, а также в издевательстве над россиянами. Главным его возмущением стала маркировка 0+ ‐ свободный просмотр всем возрастам.
В своем заявлении священник назвал клип абсолютно заурядным по тексту, музыке и видеоряду.
«То есть, мягко говоря, это далеко не Desрасito», — подчеркнул автор ролика.
Но, несмотря на свою заурядность, батюшка считает, что клип нужно запретить в России, так как там есть пропаганда гомосексуализма и суицида, а при маркировке 0+ это могут увидеть дети. В частности, в клипе певицы есть целующиеся мужчины, попытка девушки повеситься и поцелуй Лободы с женщиной.
По словам Шевченко о клипе ему рассказал знакомый, который увидел, что его в аккаунте старшего сына в YouTube в разделе рекомендаций. При этом на компьютере стоит фильтр, не пропускающий материалы для взрослых.
На момент написания текста клип Светланы Лободы Superstar маркирован как 18+ и имеет более пяти миллионов просмотров.
360tv.ru: последние новости
Назад в СССР: группа Little Big выпустила клип о приключениях мачо в советском пансионате Симфонический духовой оркестр Уэльса даст бесплатный концерт в Севастополе Гитару Джорджа Харрисона выставили на аукцион в Англии за 518 тысяч долларов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участница телешоу засыпалась на элементарном вопросе81
Самые ненавистные кинозлодеи3
Сенсационные видео, которые были разоблачены1
Тайные смыслы советских мультиков42
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись2
Видео
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
04:31
Актеры, застрявшие в одной роли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение