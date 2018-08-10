«Далеко не Despaсito»: священник из Благовещенска потребовал запретить клип Лободы

Священник из Благовещенска Святослав Шевченко на своей странице в YouTube записал ролик, посвященный разбору клипа Светланы Лободы Superstar. Батюшка обвинил певицу в пропаганде суицида и извращений, а также в издевательстве над россиянами. Главным его возмущением стала маркировка 0+ ‐ свободный просмотр всем возрастам.

В своем заявлении священник назвал клип абсолютно заурядным по тексту, музыке и видеоряду.

«То есть, мягко говоря, это далеко не Desрасito», — подчеркнул автор ролика.

Но, несмотря на свою заурядность, батюшка считает, что клип нужно запретить в России, так как там есть пропаганда гомосексуализма и суицида, а при маркировке 0+ это могут увидеть дети. В частности, в клипе певицы есть целующиеся мужчины, попытка девушки повеситься и поцелуй Лободы с женщиной.

По словам Шевченко о клипе ему рассказал знакомый, который увидел, что его в аккаунте старшего сына в YouTube в разделе рекомендаций. При этом на компьютере стоит фильтр, не пропускающий материалы для взрослых.

На момент написания текста клип Светланы Лободы Superstar маркирован как 18+ и имеет более пяти миллионов просмотров.