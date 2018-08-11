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Блогер-священник потребовал запретить развратный клип Лободы
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Блогер-священник потребовал запретить развратный клип Лободы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Благовещенский священник-блогер Святослав Шевченко потребовал запретить клип Светланы Лободы SuperSTAR. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. «Священник на ютубе».
Шевченко начал обзор клипа украинской певицы с критики идеи: «Этот ролик самый заурядный. Он похож на тысячи других. Это касается и текста, и музыки, и видеоряда. То есть, мягко говоря, это далеко не Despacito (имеется в виду клип на песню Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, собравший более 5 миллиардов просмотров)».
«С первой минуты перед зрителем появляются кадры разврата: полуголая дама в нижнем белье, потом старик, который лапает женщину и раздевает ее. Далее мы видим крупным кадром, как какая-то девица имитирует мастурбацию. Вы считаете, что подобное детям можно смотреть?», — посетовал иерей. В сцене с попыткой самоубийства домработницы он усмотрел пропаганду суицида.
Далее Шевченко перешел к обсуждению сцены, где «два мужика в шезлонгах открыто целуются». «Вы простите, я понимаю, что создатели этого клипа хотели соригинальничать, но у нас, в нашей стране, в Российской Федерации, запрещена пропаганда гомосексуализма для несовершеннолетних», — сказал священник, добавив, что нарушение закона «налицо».
Певица Лобода и ее продюсер издеваются над зрителями, заключил Шевченко.
На момент написания новости клип SuperSTAR, опубликованный 6 августа, собрал пять с половиной миллионов просмотров. В описании к видеоролику появилось возрастное ограничение «18 плюс».
В начале января Шевченко выложил на своем YouTube-канале клип на песню собственного сочинения «НЕКЛИКАБЕЛЬНЫЙ». В нем священник раскритиковал культуру поведения в интернете и искусственность образов, созданных в соцсетях. «Всю жизнь на мобильном пропикаем, И на вечность свою накликаем», — заключил иерей.
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