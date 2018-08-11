Джазовая группа Diamond Black выступит в субботу в «Аптекарском огороде»

Одна из лучших джазовых групп Москвы Diamond Black выступит в субботу в столичном «Аптекарском огороде» с программой Jazz.Love, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ

«В рамках третьего летнего музыкального сезона, под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет концерт одной из лучших джазовых групп Москвы Diamond Black с программой Jazz.Love. Начало — в 20:00», — говорится в сообщении.

Фантастическая сыгранность музыкантов, роскошный вокал, безупречный стиль, яркие костюмы, экспрессия, энергетика и харизма темнокожей солистки, стажировавшейся в лучшем высшем вокальном учебном заведении в мире — Музыкальном колледже Беркли в США, смело позволяют назвать этот концерт одним из главных музыкальных событий августа 2018 года в столице.

Все участники джаз-бэнда — выпускники эстрадно-джазового факультета Российской Академии Музыки имени Гнесиных.