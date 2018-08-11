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Джазовая группа Diamond Black выступит в субботу в «Аптекарском огороде»
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Джазовая группа Diamond Black выступит в субботу в «Аптекарском огороде» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Одна из лучших джазовых групп Москвы Diamond Black выступит в субботу в столичном «Аптекарском огороде» с программой Jazz.Love, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.
«В рамках третьего летнего музыкального сезона, под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет концерт одной из лучших джазовых групп Москвы Diamond Black с программой Jazz.Love. Начало — в 20:00», — говорится в сообщении.
Фантастическая сыгранность музыкантов, роскошный вокал, безупречный стиль, яркие костюмы, экспрессия, энергетика и харизма темнокожей солистки, стажировавшейся в лучшем высшем вокальном учебном заведении в мире — Музыкальном колледже Беркли в США, смело позволяют назвать этот концерт одним из главных музыкальных событий августа 2018 года в столице.
Все участники джаз-бэнда — выпускники эстрадно-джазового факультета Российской Академии Музыки имени Гнесиных.
Главная специализация легендарного колледжа Беркли — новейшие неакадемические музыкальных направлениях. С самого начала в колледже преподавался курс джазовой музыки, а первым почетным доктором стал в 1971 году Дюк Эллингтон. Среди специализаций в колледже — киномузыка и авторская песня, среди возможных профильных инструментов — банджо, мандолина, ручная перкуссия, в 1999 году открыт учебный курс хип-хопа.
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