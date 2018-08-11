Ещё
Названа главная тема военно‑музыкального фестиваля «Спасская башня‑2018» в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Названа главная тема военно‑музыкального фестиваля «Спасская башня‑2018» в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московский офицерский бал стал главной темой XI международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет в столице с 24 августа по 2 сентября, сообщается на сайте мероприятия.
«Выбор темы неслучаен — опрос зрителей в социальных сетях показал, что гости фестиваля больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы. А офицерский бал, как никакое иное действо, наполнен изяществом манер, прекрасными мелодиями духовой музыки, красотой и благородством танцующих пар», — говорится в сообщении.
История балов в России уходит своими корнями к Петровским ассамблеям — празднованиям, введенным Петром Первым в культурную жизнь российского дворянства в начале XVIII века. Собрания эти обязательно должны были сопровождаться танцевальной частью с участием «высших чинов до обер-офицеров и дворян, также знатных купцов и начальных мастеровых людей, знатных приказных… их жен и дочерей».
Кто-то на этих ассамблеях от души веселился, кто-то считал их делом скучным и обременительным, но через несколько десятилетий танец стал одним из обязательных предметов, которые изучались во всех высших и средних учебных заведениях. Манеры становились более грациозными и величавыми. Это было, как говорят, «в крови» и воспитывалось с детства. Балы органично вошли в жизнь благородного сословия. Вальсы, полонезы, мазурки, кадрили. Не прошло и ста лет, а балы русского двора славились уже во всей Европе.
«Именно эту объединяющую и облагораживающую роль и сегодня играет музыка. Музыка военных оркестров, возвращающая нас во времена расцвета бальной традиции. И где, как не на Красной площади, исполненной величия нашей истории, где как не здесь объявить Московский офицерский бал открытым. Офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних туалетах, улыбки, танцы и живая музыка в исполнении лучших военных оркестров. Это атмосфера радости и роскошного праздника» — заключается на сайте.
РИАМО: последние новости
Участник группы «Кино» Андрей Крисанов умер на 53‑м году жизни Джазовая группа Diamond Black выступит в субботу в «Аптекарском огороде» Стартовал прием заявок на участие в концерте, посвященном 871‑летию Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые ненавистные кинозлодеи5
Тайные смыслы советских мультиков43
Сенсационные видео, которые были разоблачены1
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом2
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись2
Видео
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение