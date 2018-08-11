Названа главная тема военно‑музыкального фестиваля «Спасская башня‑2018» в Москве

Московский офицерский бал стал главной темой XI международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет в столице с 24 августа по 2 сентября, сообщается на сайте мероприятия.

«Выбор темы неслучаен — опрос зрителей в социальных сетях показал, что гости фестиваля больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы. А офицерский бал, как никакое иное действо, наполнен изяществом манер, прекрасными мелодиями духовой музыки, красотой и благородством танцующих пар», — говорится в сообщении.

История балов в России уходит своими корнями к Петровским ассамблеям — празднованиям, введенным Петром Первым в культурную жизнь российского дворянства в начале XVIII века. Собрания эти обязательно должны были сопровождаться танцевальной частью с участием «высших чинов до обер-офицеров и дворян, также знатных купцов и начальных мастеровых людей, знатных приказных… их жен и дочерей».

Кто-то на этих ассамблеях от души веселился, кто-то считал их делом скучным и обременительным, но через несколько десятилетий танец стал одним из обязательных предметов, которые изучались во всех высших и средних учебных заведениях. Манеры становились более грациозными и величавыми. Это было, как говорят, «в крови» и воспитывалось с детства. Балы органично вошли в жизнь благородного сословия. Вальсы, полонезы, мазурки, кадрили. Не прошло и ста лет, а балы русского двора славились уже во всей Европе.

«Именно эту объединяющую и облагораживающую роль и сегодня играет музыка. Музыка военных оркестров, возвращающая нас во времена расцвета бальной традиции. И где, как не на Красной площади, исполненной величия нашей истории, где как не здесь объявить Московский офицерский бал открытым. Офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних туалетах, улыбки, танцы и живая музыка в исполнении лучших военных оркестров. Это атмосфера радости и роскошного праздника» — заключается на сайте.