Офицерский бал станет главной темой фестиваля «Спасская башня» 

Выбор темы был сделан на основе опроса граждан.
Московский офицерский бал станет главной темой XI московского фестиваля военных оркестров «Спасская башня», который пройдет в этом году.
— Выбор темы неслучаен — опрос зрителей в социальных сетях показал, что гости фестиваля больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы, — уточнили в пресс-службе мероприятия.
В этом году гостей шоу-программы будут ожидать «офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних туалетах, улыбки, танцы и живая музыка в исполнении лучших военных оркестров», отмечает РИА Новости.
Фестиваль пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября. Неизменным останется место его проведения — Красная площадь. В прошлом году оркестр исполнил попурри из отечественных мультфильмов (по теме…).