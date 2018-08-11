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Офицерский бал станет главной темой фестиваля «Спасская башня»
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Офицерский бал станет главной темой фестиваля «Спасская башня» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Выбор темы был сделан на основе опроса граждан.
Московский офицерский бал станет главной темой XI московского фестиваля военных оркестров «Спасская башня», который пройдет в этом году.
— Выбор темы неслучаен — опрос зрителей в социальных сетях показал, что гости фестиваля больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы, — уточнили в пресс-службе мероприятия.
В этом году гостей шоу-программы будут ожидать «офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних туалетах, улыбки, танцы и живая музыка в исполнении лучших военных оркестров», отмечает РИА Новости.
Фестиваль пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября. Неизменным останется место его проведения — Красная площадь. В прошлом году оркестр исполнил попурри из отечественных мультфильмов (по теме…).
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