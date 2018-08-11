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Исполнителей авторской песни приглашают на фестиваль «Городецкий пряник»
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Исполнителей авторской песни приглашают на фестиваль «Городецкий пряник» 

Нижегородская правда 46 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Исполнителей авторской песни приглашают на фестиваль «Городецкий пряник»25-26 августа 2018 года в Городце состоится фестиваль авторской песни и стихов «Городецкий пряник». К участию в фестивале приглашаются авторы, исполнители и творческие коллективы, выступающие в жанре авторской песни, а также поэты. Фестиваль проводится по следующим номинациям: «авторская песня», «исполнитель авторской песни», «поющий коллектив», «поэтическое творчество».
Также жюри будет присуждать отдельные призы за лучшую песню о здоровом образе жизни, за лучшую песню, отражающую основные этапы в истории страны, приз «Надежда» (начинающим авторам), приз «Белая ворона» (участникам, не относящимся к направлению авторской песни). В программе фестиваля концерты и творческие мастерские. 7+
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