Джастин Тимберлейк поделился редкой фотографией из детства

Артист пообещал, что поклонники вскоре узнают больше о его жизни.

Американский певец, композитор, продюсер, танцор и актер, обладатель четырех премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми», экс-солист бойз-бэнда ’N Sync Джастин Тимберлейк порадовал многочисленных поклонников, показав свой снимок, сделанный много лет назад. В кадре можно увидеть артиста еще маленьким ребенком, держащим в руках небольшую гитару у рождественской елки. Видимо инструмент в тот год стал одним из подарков для Джастина.

Когда я думаю о Мемфисе, я думаю о людях, о еде, о жаре и влажности. Но чаще всего я думаю о музыке. Это был фон для всех мест и звуков вокруг меня в детстве. Я редко публикую старые фотографии или старые истории, поэтому я очень рад поделиться некоторыми с вами в своей новой книге,

— подписал фото Джастин Тимберлейк.

10 Авг 2018 в 1:37 PDT «Ого! Так мило!», «Ха-ха, посмотрите на его тапочки!», «Очень мило!», «А тапочки какие милые. ❤️Во всем чувствуется родительская любовь», — комментируют фото подписчики. Многие из них уже с нетерпением ждут выхода книги Джастина.

Напомним, что певец буквально вчера анонсировал в Instagram выход собственной книги под названием Hindsight: & All the Things I Can’t See in Front of Me («Прошлое: то, что я не вижу перед собой»). Он рассказал, что издание выйдет в свет 30 октября пока только на английском языке. В книге фанаты смогут увидеть целый архив фотографий с самого раннего детства певца до настоящего времени. Также Джастин пообещал рассказать много воспоминаний из жизни, написать о любви к музыке и о том, как создавались его альбомы.

10 Авг 2018 в 7:30 PDT Кстати, сейчас Джастин — прекрасный муж и отец. Напомним, в феврале 2007 года он начал встречаться с актрисой Джессикой Бил. В 2011 году пара на время распалась, но уже через несколько месяцев влюбленные помирились, а в октябре 2012 года сыграли свадьбу в Италии. В апреле 2015-го у супругов родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

Фото: Instagram / @justintimberlake