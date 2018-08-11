Скляр раскрыл особый смысл концерта «НАШИ в городе» на Красной площади

Александр Ф. Скляр в эфире НСН оценил свое участие в концерте «НАШИ в городе» на Васильевском спуске.

В субботу, 11 августа в самом сердце столицы радиостанция «НАШЕ Радио» отмечает свое 20-летие. В концерте на Васильевском спуске принимают участие артисты и коллективы, без которых нельзя представить любимую миллионами радиостанцию.

Один из них, Александр Ф. Скляр, выступающий с группой «Ва-Банкъ», рассказал НСН, что на концерте у стен Кремля музыканты получают возможность транслировать своим слушателям особый смысл (слушайте аудио).

«Выступление на Красной площади — это всегда особый случай для артиста, потому что это сердце нашей родины, это место сакральное и это то место, где звучать и что-то транслировать от себя получается с каким-то особенным смыслом», — рассказал Скляр спецкору НСН.

Напомним, вход на концерт «НАШИ в городе» бесплатный для всех желающих. Для тех, кто пережил «НАШЕСТВИЕ», организована специальная фан-зона. Для этого гостям «Главного приключения года» необходимо заранее распечатать пригласительные на сайте www.nashe.ru.