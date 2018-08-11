Ещё
Скриптонит сдержал обещание уйти из рэпа! Чем сейчас занимается музыкант?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Скриптонит сдержал обещание уйти из рэпа! Чем сейчас занимается музыкант? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Осенью рэпер Скриптонит (28) выпустил два альбома «Улица 36» и «Зеркала», а потом заявил в прямом эфире в Instagram, что уходит из рэпа: «Я записал два этих альбома, я очень долго над ними работал, около 3 лет. Треть этих песен я начал писать, еще когда не вышел „Дом с нормальными явлениями“. Я не завязываю с музыкой, это не громкие заявления „Смотрите, всё, я ухожу“. Я никуда не ухожу, я буду записывать совместные песни, почитывать рэп, просто я не планирую никаких больших релизов 2-3 года точно. И в принципе рэп как формат для меня себя изжил. Мне нечего сказать в формате рэпа, потому что я не хочу лить воду 2 куплета по 16 строк только потому, что так обязывают какие-то каноны».
Фанаты забили тревогу: неужели Скриптонит больше не будет заниматься рэпом? Но спустя полгода Адиль Жалелов (настоящее имя артиста) вернулся! Правда, обещание артист сдержал.
Скриптонит представил новый музыкальный проект Gruppa Skryptonite (кстати, раньше свой псевдоним на английском он писал иначе) и сразу же опубликовал первую работу — песню «Глупые и ненужные» и очень красивый клип на неё.
Фанаты решили, что Скриптонит теперь будет и дальше экспериментировать в стиле инди-рока. Посмотрим, что из этого выйдет!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skriptonit-sderzhal-obeshhanie-ujti-iz-repa-chem-sejchas-zanimaetsya-muzykant/
Peopletalk: последние новости
Tyler, the Creator выпустил самый стильный клип этого года Тимати принял участие в флешмобе Дрейка. Смотри видео! Замена Бруклину Бекхэму? Хлоя Морец замечена на свидании (и снова проблемы со стилем)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые ненавистные кинозлодеи7
Тайные смыслы советских мультиков44
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом2
Сенсационные видео, которые были разоблачены1
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись2
Видео
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение