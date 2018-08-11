Скриптонит сдержал обещание уйти из рэпа! Чем сейчас занимается музыкант?

Осенью рэпер Скриптонит (28) выпустил два альбома «Улица 36» и «Зеркала», а потом заявил в прямом эфире в Instagram, что уходит из рэпа: «Я записал два этих альбома, я очень долго над ними работал, около 3 лет. Треть этих песен я начал писать, еще когда не вышел „Дом с нормальными явлениями“. Я не завязываю с музыкой, это не громкие заявления „Смотрите, всё, я ухожу“. Я никуда не ухожу, я буду записывать совместные песни, почитывать рэп, просто я не планирую никаких больших релизов 2-3 года точно. И в принципе рэп как формат для меня себя изжил. Мне нечего сказать в формате рэпа, потому что я не хочу лить воду 2 куплета по 16 строк только потому, что так обязывают какие-то каноны».

Фанаты забили тревогу: неужели Скриптонит больше не будет заниматься рэпом? Но спустя полгода Адиль Жалелов (настоящее имя артиста) вернулся! Правда, обещание артист сдержал.

Скриптонит представил новый музыкальный проект Gruppa Skryptonite (кстати, раньше свой псевдоним на английском он писал иначе) и сразу же опубликовал первую работу — песню «Глупые и ненужные» и очень красивый клип на неё.

Фанаты решили, что Скриптонит теперь будет и дальше экспериментировать в стиле инди-рока. Посмотрим, что из этого выйдет!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skriptonit-sderzhal-obeshhanie-ujti-iz-repa-chem-sejchas-zanimaetsya-muzykant/