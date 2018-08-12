«Почти как в Испании»: в Мемориальном парке Волгограда прошел рок-концерт

Яркий стук барабана, рёв гитар и мощная энергетика вокалиста. Это все вечером 11 августа изменило размеренную жизнь спокойного парка у Мамаева кургана. Зеленый амфитеатр в Мемориальном парке на время стал сценой настоящего рок-концерта.

В субботу вечером в Мемориальном парке Волгограда местные рок-музыканты исполнили хорошо знакомые хиты зарубежных исполнителей и свои хиты. Каждый житель и турист Волгограда мог услышать живое исполнение песен давно знакомых групп Green Day, One Republic, Beatles, Pretty Reckless и Nirvana. А открывала концерт скрипачка Анна Шеремет с композицией группы Prodigy. Для уже опытной исполнительницы, а Анна музицирует уже 20 лет, каждый выход к зрителю — большое волнение.

— Я играю с шести лет. Не заканчивала никаких институтов, только музыкальную школу. Всю жизнь занимаюсь самообучением. Могу исполнить все, что захотите, но в последнее время душа тянется ко всему более «роковому». Вот я и здесь, — рассказала Анна V1.ru . — Во время выступления всегда волнуюсь, но зато какое удовольствие после концерта! Улыбку с лица просто так не стереть.

Улыбка сегодня гуляла не только на лице Анны, но и на лицах волгоградцев. Дети и вовсе зачарованно смотрели на скрипачку, забыв о разноцветной сахарной вате.

Вторыми на импровизированной сцене оказались музыканты группы «Принц Арс». И это уже был настоящий рок-н-ролл. Барабанщик вкладывал все свои эмоции в каждый удар, а пальцы пианиста с огромной скоростью бегали по клавишам, издавая горячие джазовые нотки, которые так и норовили заставить зрителя двигать телом, попадая в такт. — Нам очень нравится концерт. Получили много позитива, положительные эмоции, отдыхается хорошо, — поделилась с V1.ru жительница Волгограда Ольга. — Живая музыка, рок — это всегда хорошо. Классно! Хотелось бы чтобы чаще такие мероприятия проходили, хоть что-то после ЧМ осталось у нас в городе.

Группа «Чёрным по белому» удивила слушателей сильным голосом вокалистки.

Нечто новое в сегодняшнем волгоградском концерте открыл для себя и турист из Испании Хосе: — Мне очень понравилось это мероприятие, хорошо для молодёжи и сам с удовольствием смотрю. Сделал, вот, фотографию, чтобы отправить в Испанию, им понравится. В Испании тоже есть такие мероприятия, но музыка там более тяжёлая. Место чудесное и люди приятные. Muchas gracias!

С большим удовольствием зрителями рок-концерта под откытым небом в Волгограде стали сегодня волгоградцы разных возрастов. Очевидно, что подобных мероприятий жителям нашего города все же не хватает.