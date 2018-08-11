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Волгоградцев зовут сегодня на рок-концерт в парке у Мамаева кургана
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Волгоградцев зовут сегодня на рок-концерт в парке у Мамаева кургана 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда сегодня, 11 августа, пройдет концерт волгоградских рок-групп. Всех любителей живой музыки приглашают в зеленый амфитеатр в Мемориальном парке.
Место встречи — амфитеатр в новом парке
— Сегодня в амфитеатре парка напротив стадиона «Волгоград-Арена» пройдет рок-концерт, во время которого любители живой музыки смогут познакомиться с интересными людьми и отлично провести время, — сообщил V1.ru один из организаторов Владимир Симовнов. — Поднимайтесь с диванов и приходите послушать качественную живую музыку.
Радовать волгоградцев живым исполнение рок-хитов и композийций собственного сочинения будут сегодня в Мемориальном парке выпускники школы рока High Road, группа «Принц Арс» и группа «Черным по белому». Перчинкой этого концерта станет выступление электроскрипачки Анны Шеремет.
Начало концерта — в 18:00. Насладиться музыкой под открытым небом можно абсолютно бесплатно.
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