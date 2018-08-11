Волгоградцев зовут сегодня на рок-концерт в парке у Мамаева кургана

В Центральном районе Волгограда сегодня, 11 августа, пройдет концерт волгоградских рок-групп. Всех любителей живой музыки приглашают в зеленый амфитеатр в Мемориальном парке.

Место встречи — амфитеатр в новом парке

— Сегодня в амфитеатре парка напротив стадиона «Волгоград-Арена» пройдет рок-концерт, во время которого любители живой музыки смогут познакомиться с интересными людьми и отлично провести время, — сообщил V1.ru один из организаторов Владимир Симовнов. — Поднимайтесь с диванов и приходите послушать качественную живую музыку.

Радовать волгоградцев живым исполнение рок-хитов и композийций собственного сочинения будут сегодня в Мемориальном парке выпускники школы рока High Road, группа «Принц Арс» и группа «Черным по белому». Перчинкой этого концерта станет выступление электроскрипачки Анны Шеремет.

Начало концерта — в 18:00. Насладиться музыкой под открытым небом можно абсолютно бесплатно.