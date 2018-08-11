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LOUNA пожелала «НАШЕму Радио» больше дерзкой музыки
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LOUNA пожелала «НАШЕму Радио» больше дерзкой музыки 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Лусинэ Геворкян в эфире НСН поздравила радиостанцию с 20-летием.
В субботу, 11 августа «НАШЕ Радио» отмечает свое 20-летие большим концертом «НАШИ в городе» на Красной площади. Поздравить любую радиостанцию пришли тысячи жителей и гостей столицы, а также легендарные артисты, на чьих песнях выросло не одно поколение, и молодые группы, олицетворяющие развитие музыкальной индустрии России.
Лусинэ Геворкян из группы LOUNA в беседе с НСН пожелала «НАШЕму Радио» продолжать поддерживать молодых музыкантов еще много-много лет.
«НАШЕ Радио» отмечает 20-летие на Красной площади «Еще много раз по 20 и еще больше новой музыки, дерзкой, громкой, настоящего рока! Все-таки история, культ, это хорошо, но без нового, без новшеств, развитие и движение рано или поздно может просто прекратиться. Все-таки „НАШЕ Радио“ — единственное радио в нашей стране, которое поддерживает молодых музыкантов, поэтому пусть это будет продолжаться и будет еще активнее, и будет здорово. Слушатель будет что-то новое узнавать, и все будет развиваться, в целом, и все будет отлично», — рассказала артистка НСН.
Напомним, прийти на концерт «НАШИ в городе» может любой желающий — вход бесплатный! Для гостей «НАШЕСТВИЯ» организаторы приготовили специальный подарок. Для тех, кто пережил «Главное приключение года», сделали специальную фан-зону, доступ в которую можно получить на сайте nashe.ru. Концерт на Васильевском спуске продлится до 22:00.
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