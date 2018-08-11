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Борис Гребенщиков похвалил Монеточку
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Борис Гребенщиков похвалил Монеточку 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Российский музыкант Борис Гребенщиков рассказал, что он думает о творчестве молодых исполнителей.
"Что-то нравится, что-то не очень. Например, было предложение, чтобы Монеточка спела со мной дуэтом в титровой песне третьей части фильма «Гоголь» Егора Баранова (а его фильмы мне всегда нравились). Но не сложилось. Я слышал несколько ее песен, очень качественно сделано; поздравляю ее продюсеров и ее саму", — рассказал он в интервью газете Metro.
Гребенщиков добавил, что ему нравятся также некоторые песни Васи Обломова.
"Он чудесный, умница: и сердце, и голова в правильном месте. Но таких, к сожалению, мало", — добавил он.
Ранее Сергей Шнуров встал на сторону Монеточки в противостоянии с Земфирой.
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