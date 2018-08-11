Еще успеете! Галанин зовет всех гулять по Красной площади

Группа «СерьГа» приглашает всех на праздничный концерт «НАШИ в городе» на Васильевском спуске.

Присоединиться к многотысячной толпе фанатов еще не поздно, концерт продлится до 22:00. По словам Сергея Галанина, пропускать такое не стоит (слушайте аудио).

«Погода шикарная, Васильевский спуск. 20 лет «НАШЕму Радио». Концерт идет до позднего вечера. Вы успеете! И нагуляетесь, и послушаете музыку, и опять прогуляетесь, и послушаете. Все сюда!», — сказал музыкант в эфире НСН.

Галанин также рассказал спецкору НСН на месте событий, чему стоит поучиться у «НАШЕго Радио», которое остается любимой миллионами радиостанцией уже столько лет.

«"НАШЕ Радио" до сих пор неугомонное в том смысле, что крутит новые песни, новых исполнителей. Не все радиостанции сейчас решаются на такой поступок, потому что старые песни крутить надежнее, они и так любимые людьми, попробуй так сказать выставь несколько новых, на это нужно решиться, но здесь такая творческая музыкальная политика. Поэтому я и люблю «НАШЕ Радио»», — поделился музыкант.

Напомним, вход на «НАШИ в городе» свободный, а для тех, кто пережил «НАШЕСТВИЕ», организована специальная фан-зона. Пригласительные можно получить на сайте www.nashe.ru.