Еще успеете! Галанин зовет всех гулять по Красной площади 

Группа «СерьГа» приглашает всех на праздничный концерт «НАШИ в городе» на Васильевском спуске.
11 августа легендарные артисты «НАШЕго Радио» и молодые музыкальные коллективы устроили настоящий праздник в самом сердце столицы. Поздравить радиостанцию с 20-летием в рамках концерта «НАШИ в городе» на Васильевском спуске пришли «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа», «Ногу свело!» и другие.
Присоединиться к многотысячной толпе фанатов еще не поздно, концерт продлится до 22:00. По словам Сергея Галанина, пропускать такое не стоит (слушайте аудио).
«Погода шикарная, Васильевский спуск. 20 лет «НАШЕму Радио». Концерт идет до позднего вечера. Вы успеете! И нагуляетесь, и послушаете музыку, и опять прогуляетесь, и послушаете. Все сюда!», — сказал музыкант в эфире НСН.
Галанин также рассказал спецкору НСН на месте событий, чему стоит поучиться у «НАШЕго Радио», которое остается любимой миллионами радиостанцией уже столько лет.
«"НАШЕ Радио" до сих пор неугомонное в том смысле, что крутит новые песни, новых исполнителей. Не все радиостанции сейчас решаются на такой поступок, потому что старые песни крутить надежнее, они и так любимые людьми, попробуй так сказать выставь несколько новых, на это нужно решиться, но здесь такая творческая музыкальная политика. Поэтому я и люблю «НАШЕ Радио»», — поделился музыкант.
Напомним, вход на «НАШИ в городе» свободный, а для тех, кто пережил «НАШЕСТВИЕ», организована специальная фан-зона. Пригласительные можно получить на сайте www.nashe.ru.